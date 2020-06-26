Украина нуждается в ракетах от НАТО из-за угроз со стороны России — эксперт

26.06.2020 04:13

Укринформ

Украина нуждается в закупке ракет в НАТО из-за угроз со стороны России.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, разоружения и конверсии Валентин Бадрак во время круглого стола в Укринформе «Отношения Украина — НАТО в контексте ситуации безопасности в Черноморском регионе».

«Украине нужны сегодня ракеты, в том числе и британские ракеты. И рассматривает один из вариантов такой закупки. Насколько Великобритания, например, готова сегодня продать ракеты, которые нам очень нужны?» — обратился Бадрак к представителю британского посольства в Украине, участнице круглого стола, не уточнив, какие именно ракеты нужны Украине.

По его словам, потребность в натовских вооружениях возникает из-за «все большей непредсказуемости России».

«Фактически Путин провозгласил возможность использования оружия против неядерных государств. И Украина оказалась в прицеле РФ. Мы считаем, что сейчас самый опасный момент, когда путинская власть будет шататься еще больше, и эта непредсказуемость будет расти», — подчеркнул Бадрак.

По его мнению, Запад может быть заинтересован, «чтобы Украина выглядела как хорошо вооруженная мощная витрина западного мира».

«Таким образом Украина привлекла бы и российских граждан, как страна, которая выздоровела, превратившись в успешную страну. И так мы могли бы осуществлять сдерживание с помощью НАТО», — отметил эксперт.

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Он также считает, что «асимметричным шагом» в ответ на агрессию России должно стать вступление Украины в НАТО, а в Черноморском регионе следует создать совместное с НАТО подразделение.

«Политической асимметрией могло бы быть вступление Украины в НАТО. Если говорить о более локальных вещах, то мы считаем, что политически целесообразно было бы создать совместное украинское с натовскими странами военно-морское подразделение и осуществлять совместные патрулирования и совместные демонстрационные действия», — сказал Бадрак.

По материалам: ukrinform.ru