Карантинный рейд по торговых и развлекательных заведениях – полиция составила 355 протоколов

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27.06.2020 18:30

Укринформ

Во время рейдов полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

«В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, полицейские проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина. Поэтому правоохранители проверили почти 3 500 предприятий торговли, 2 000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений. По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 — на директоров развлекательных заведений, 100 — на руководителей предприятий общественного питания и 227 — на директоров предприятий торговли», — говорится в сообщении.

Полицейские карантинные рейды / Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

По материалам: ukrinform.ru