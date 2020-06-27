Количество пневмоний, которые выявляют за сутки в Украине, возросло почти втрое

27.06.2020 13:16

Укринформ

В Украине почти втрое увеличилось количество пневмоний, которые выявляют за сутки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых пневмоний от 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, начали переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев за сутки. То есть вы видите, что почти в три раза увеличилось количество пневмоний", — отметил Степанов.

При этом он отметил, что это происходит летом, когда обычно количество пневмоний существенно падает.

Читайте также: “Коронавирусная” статистика не связана с увеличением количества тестирований — Степанов

Как сообщалось, по состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42065 случаев COVID-19, в частности 948 за последние сутки.

По материалам: ukrinform.ru