Минздрав: 20% больных на COVID-19 требующих госпитализации

27.06.2020 06:17

Укринформ

Большинство новых инфицированных на коронавирус украинцев переносят болезнь легко.

Об этом в эфире программы Свобода Live заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко.

«80% – легкие формы заболеваемости. Госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии», – сообщила Кошалко.

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По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине выявлено более 1109 новых случаев заражения. Это очередной антирекорд. Днем раньше, 25 июня заболело 994 человека, а 24 июня — 940.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 41 117 человек, из них 18 299 выздоровели, летальных случаев — 1086.

По материалам: ukrinform.ru