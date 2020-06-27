Минздрав: 20% больных на COVID-19 требующих госпитализации
Минздрав: 20% больных на COVID-19 требующих госпитализации
27.06.2020 06:17
Укринформ
Большинство новых инфицированных на коронавирус украинцев переносят болезнь легко.
Об этом в эфире программы Свобода Live заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко.
«80% – легкие формы заболеваемости. Госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии», – сообщила Кошалко.
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По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине выявлено более 1109 новых случаев заражения. Это очередной антирекорд. Днем раньше, 25 июня заболело 994 человека, а 24 июня — 940.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 41 117 человек, из них 18 299 выздоровели, летальных случаев — 1086.
По материалам: ukrinform.ru