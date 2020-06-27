Минздрав опровергает миф: ношение маски не приводит к интоксикации

27.06.2020 18:45

Укринформ

Длительное ношение медицинской маски не может привести к интоксикации углекислым газом.

Это отмечается на Тelegram-канале Коронавирус-инфо.

«Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта», — отмечают в Минздраве.

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Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов постоянно призывают соотечественников придерживаться простых правил: носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.

По материалам: ukrinform.ru