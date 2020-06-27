Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Общество
Таисия Слепцова0
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Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

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27.06.2020 13:40

Укринформ

Под зданием Офиса Президента проходит акция, участники которой заявляют о необходимости правового регулирования контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека», — отмечают организаторы мероприятия.

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Под ОП проходит акция за легализацию медицинского каннабиса / Фото: Елена Худякова, Укринформ

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

Участники призывают Президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды, а также требуют публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.

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Участие в акции принимает около сотни людей. Некоторые из них держат плакаты с призывами выполнить их требования.

Акция проходит мирно.

По материалам: ukrinform.ru


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