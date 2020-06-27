Под ОП требуют легализовать медицинский каннабис

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27.06.2020 13:40

Укринформ

Под зданием Офиса Президента проходит акция, участники которой заявляют о необходимости правового регулирования контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека», — отмечают организаторы мероприятия.

Под ОП проходит акция за легализацию медицинского каннабиса / Фото: Елена Худякова, Укринформ

Участники призывают Президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды, а также требуют публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.

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Участие в акции принимает около сотни людей. Некоторые из них держат плакаты с призывами выполнить их требования.

Акция проходит мирно.

По материалам: ukrinform.ru