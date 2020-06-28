Детские лагеря не откроют до 31 июля — Минздрав

28.06.2020 11:03

Укринформ

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом детские оздоровительные учреждения не будут открывать раньше 31 июля.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, просто надо обратить внимание на …количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которых каждый день госпитализируют, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям", — сказал Степанов.

По его словам, детский оздоровительный лагерь — это большое количество детей, которые приезжают из различных регионов на отдых, а потом находятся вместе определенный период времени.

"Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19, … было принято решение о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года", — отметил он.

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Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки — 917 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru