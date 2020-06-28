Жара в Украине: Минздрав просит не употреблять алкоголь

28.06.2020 17:45

Укринформ

Жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"По данным World Health Organization (WHO), ежегодно 3 млн человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связано с алкоголем", — говорится в сообщении.

В частности, по данным медиков, из-за употребления алкоголя существует риск обезвоживания: в жару организм теряет воду, и алкоголь это усиливает — действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Также из-за алкоголя становится еще жарче. «Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желательного охлаждения не наступает», — отмечается в сообщении.

После приема спиртного временно возрастает риск сердечного приступа, поскольку в жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. «Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду», — отметили в ЦОЗ.

Читайте также: Светлая одежда, вода и кондиционер: Центр здоровья дает советы в жару

Кроме того, медики обращают внимание на то, что алкоголь и активный отдых несовместимы. «Из-за высокой температуры мы скорее пьянеем: реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом можно нанести вред не только себе, но и другим», — говорится в сообщении.

Поэтому в ЦОС отметили, что лучший алкогольный напиток в жаркие дни — это отсутствие алкоголя, и призвали помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы (вызывает гипертонию, увеличивает риски инсультов). Кроме того, с алкоголем связывают восемь различных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость", — говорится в сообщении.

По материалам: ukrinform.ru