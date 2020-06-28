Копы составили уже более 350 протоколов за нарушения карантина

27.06.2020 23:55

Укринформ

Во время рейдов полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, полицейские проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина. Поэтому правоохранители проверили почти 3 500 предприятий торговли, 2 000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений. По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 — на директоров развлекательных заведений, 100 — на руководителей предприятий общественного питания и 227 — на директоров предприятий торговли", — говорится в сообщении.

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Всего во время отработки, к которой привлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6 200 заведений. Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

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Напомним: санкция ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил относительно карантина людей) предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По материалам: ukrinform.ru