Шмыгаль поздравил молодежь: Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину
Шмыгаль поздравил молодежь: Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину
28.06.2020 16:29
Укринформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал молодежи в ее праздник позитива, счастья, благополучия и мира.
Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня молодежи в Facebook.
«Поздравляю молодежь с праздником! Пусть это незабываемое время принесет вам море приключений и позитива, счастья, благополучия и мира. Именно вы сегодня определяете будущее страны, направляете ее и защищаете. Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину», — написал Шмыгаль.
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Как сообщалось, сегодня, 28 июня, в Украине наряду с Днем Конституции празднуют День молодежи. Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня в соответствии с указом Президента Украины от 22 июня 1994 года.
По материалам: ukrinform.ru