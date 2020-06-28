Шмыгаль поздравил молодежь: Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину

28.06.2020 16:29

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал молодежи в ее праздник позитива, счастья, благополучия и мира.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня молодежи в Facebook.

«Поздравляю молодежь с праздником! Пусть это незабываемое время принесет вам море приключений и позитива, счастья, благополучия и мира. Именно вы сегодня определяете будущее страны, направляете ее и защищаете. Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину», — написал Шмыгаль.

Читайте также: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких

Как сообщалось, сегодня, 28 июня, в Украине наряду с Днем Конституции празднуют День молодежи. Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня в соответствии с указом Президента Украины от 22 июня 1994 года.

По материалам: ukrinform.ru