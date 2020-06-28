Степанов заявил, что на пляже можно не носить маску, но при определенных условиях

28.06.2020 11:25

Укринформ

При соблюдении социальной дистанции ношение маски на пляже не обязательное.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина. На пляже … основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы придерживаетесь социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же … есть большое скопление людей, то ради вашей безопасности нужно пользоваться маской ", — сказал Степанов.

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Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки — 917 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru