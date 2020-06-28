Весной за преступления суды "посадили" более 4 тысяч человек — Венедиктова

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28.06.2020 06:11

Укринформ

В течение весны 2020 года 4 400 человек были признаны виновными и осуждены к ограничению или лишению свободы за преступления.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в своем видеообращении по случаю 100 дней пребывания на посту, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

«Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, «посадок». И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4 400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 человек, совершивших коррупционные преступления, 7 — уголовные преступления, причинивших ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций», — сказала Венедиктова.

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Почему-то, добавила она, в погоне за «большой рыбой» обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, убивавших, похищавших людей, совершавших теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них.

«Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и издевательство над трупом. К 13 годам лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн гривень, а директор одного из частных обществ — 7 лет за растрату имущества предприятия. Также прокуроры Офиса генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова», — отметила генеральный прокурор.

По ее словам, по делам, которые на особом контроле у ​​общественности, тоже есть результаты. Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взят подозреваемый — председатель Херсонского областного совета. Также за этот период сообщено о подозрении двум народным депутатам.

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Ныне внимание украинцев приковано к громким делам под процессуальным руководством прокуроров, органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств. В суд направлено более 30 тысяч дел.

"В 816 уголовных коррупционных процессах лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 630 обвинительных актов. Сейчас судом вынесены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривень убытков. Так, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении основателя трех фиктивных предприятий, который, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и организаторами так называемых транзитно- конвертационных групп, на протяжении 2019-2020 годов формировали налоговый кредит по НДС в особо крупных размерах. Сумма ущерба, нанесенного государству в результате их противоправной деятельности, — около 100 млн гривень, а через счета этих обществ прошло свыше 1,5 млрд гривень", — рассказала Венедиктова.

По ее словам, сообщено о подозрении также в более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере. В суд направлено 829 обвинительных актов и сейчас принято более 260 обвинительных приговоров.

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Также в почти 500 уголовных производствах о совершении преступлений против окружающей природной среды и в земельной сфере лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 439 обвинительных актов. Сейчас судом вынесено 73 обвинительных приговора. В уголовных процессах этих категорий возмещено более 56 млн гривень и возвращено более 156 гектаров земель.

Разоблачены 354 уголовных правонарушения, совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 619 кг наркотиков. По результатам перестрелки в Броварах за распределение пассажиропотока сообщено о подозрении криминальному авторитету — руководителю организованной вооруженной банды и 12 ее участникам.

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Всего за этот период в сфере противодействия организованной преступности в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лица, которыми совершено 926 преступлений. С вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства. Осуждены 86 человек, из которых 40 — к реальному лишению свободы.

По материалам: ukrinform.ru