Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран — СМИ

29.06.2020 23:09

Укринформ

Европейский Союз с 1 июля откроет внешние границы пока для граждан 14 стран, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

Официально этот перечень обнародуют после того, как представители стран Евросоюза договорятся по этому поводу — вероятно, 30 июня, передает DW.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Читайте также: ЕС готовится заблокировать въезд для граждан США, Бразилии и России — NYT

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является, прежде всего, прирост заражений коронавирусом в течение предыдущих двух недель — этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть стабильной или снижаться".

Тем временем корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter написал, что таких стран будет 15, однако точного перечня не предоставил.

"Письменная процедура касаемо списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", — отметил Джозвяк.

The written procedure on the non-binding list of 15 countries whose nationals can travel to the EU as of 1 July have finally been initiated by the council. #Georgia #Serbia and #Montenegro all included.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2020

К слову, в опубликованной накануне изданием Politico информации речь шла о почти 20 государств. Еще раньше обсуждали два варианта списка с 47 и 54 страны. В одном из них была Украина.

По материалам: ukrinform.ru