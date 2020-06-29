И жара, и грозы, и сильный ветер: украинцам рассказали о погоде в июле

Как отметили в Укргидрометцентре, второй месяц лета славится своими жаркими днями. Но вот они будут чередоваться с сильными грозами и ветрами.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт Укргидрометцентра.

Так, по прогнозу синоптиков, в июле нас ждет переменчивая погода: от жарких и засушливых до грозовых с сильными ветрами и дождями периодов.

В гидрометцентре напоминают, что июль — это самая жаркая пора в Украине:

«Среднемесячная температура в июле будет от +20 до +25 (в горах +16 +17). Это на 1-2 градуса выше, чем в прошлые годы».

Что же касается осадков, то может выпасть от 36 до 95 мм. В Карпатах этот показатель куда выше — 104-165 мм, что соответствует многолетним показателям.

Прошлые наблюдения показывают, что ранее самая высокая июльская температура была зафиксировано в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях -+40…+41 градус, а в горных областях — +30 градусов.

Напомним, ранее мы писали о погоде в Украине 26 июня.