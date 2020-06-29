Каждый пятый считает, что эпидемии коронавируса в Украине уже нет – КМИС

Опрос

29.06.2020 16:43

Укринформ

Только 18% украинцев считают, что эпидемия коронавируса в стране преодолена, а 63% придерживаются мнения, что число новых больных будет расти.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Отмечается, что респондентов попросили оценить, справилась ли Украина, по их мнению, с эпидемией коронавируса, станет ли скоро новых больных меньше; или Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных будет расти. 18% опрошенных считают, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро будет становиться меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро будет расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

Участников исследования также попросили выразить свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ. В июне 24% украинцев считали, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%). 61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Кроме того, респондентам был задан вопрос о том, на каком языке — украинском и / или русском — должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и др.). Чаще всего украинцы выбирали ответ «украинском и русском языках на всей территории страны» (40%), на втором месте альтернатива «обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает» (27%), на третьем «только на украинском языке на всей территории страны» (25%), на четвертом «обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает »(1%). Таким образом, 92% считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов.

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Оценивая намерения продолжить введение второго этапа медицинской реформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это; 40% сказали, что они против продолжения медицинской реформы; 32% опрошенных мало знают о втором этапе медицинской реформы и не имеют сложившегося мнения.

КМИС с 20 по 23 июня 2020 провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

По материалам: ukrinform.ru