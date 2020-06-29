На Донбассе четыре года назад погиб в бою Василий Слипак

Общество
Таисия Слепцова0

На Донбассе четыре года назад погиб в бою Василий Слипак

На Донбассе четыре года назад погиб в бою Василий Слипак

29.06.2020 12:05

Укринформ

В Украине 29 июня почитают память Василия Слипака — украинского оперного певца и воина, защитника Украины.

Василий Слипак (1974-2016) – украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной «Миф».

Родился он во Львове. Все Василеве жизни было связано с пением. Вся жизнь Василия была связана с пением. Девятилетним мальчиком он начал петь во Львовской государственной академической хоровой капелле «Дударик». Вместе с капелчанами выступал на ведущих концертных площадках как Украины так и мира (Национальная опера Украины, Национальная филармония, Карнеги-Холл, собор Парижской Богоматери концертные залы Канады, Италии, Голландии, Бельгии Швейцарии, Прибалтики). Затем окончил Львовскую консерваторию. Еще во время учебы принимал участие во многих музыкальных конкурсах и проектах. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы. Его голос позволил ему начать успешную сольную карьеру во Франции и Европе.

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Почти 20 лет Василий Слипак прожил за границей. Свои последние концерты певец дал 25-27 мая 2016 года в храме Святой Троицы в г. Лионе (Франция). Самой любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст». Именно отсюда появился и позывной «Миф», с которым Василий Слипак воевал на передовой. Но его любимой песней была нежная и лирическая «Месяц на небе…»

Был известен своей волонтерской деятельностью, многочисленными делами в области благотворительности. Во время Революции достоинства не мог вылететь в Киев, так как у него был контракт с оперой Бастилии. Впрочем, стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский евромайдан, постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию «Fraternité Ukrainienne/Украинское братство», помогал украинским защитникам, познакомился с воинами Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», потом сам присоединился к ним. «Я пропустил Майдан, но войну не пропущу», — сказал Василий.

Он трижды был на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках, в районе Донецкого аэропорта. Принимал участие в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию столкновения, в октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года снова поехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера.

Похоронили героя на Лычаковском кладбище Львова. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

По материалам: ukrinform.ru


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