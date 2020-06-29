Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений украинцев

Общество
Таисия Слепцова0

Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений украинцев

Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений украинцев

28.06.2020 23:25

Укринформ

Папа Римский Франциск призвал молиться за жителей западных областей Украины, пострадавших от масштабных наводнений.

Об этом сообщает Vatican News.

Выступая из окна Апостольского дворца, Папа, в частности, призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, которые страдают от войн, "а также за тех, кого поразили сильные наводнения в западной Украине".

"Призываю молиться тоже и за население Йемена, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть же они получат Господнее утешение и братскую помощь", — сказал Папа Римский.

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Как сообщалось, западные области Украины в результате сильных ливней страдают от масштабного наводнения. На Прикарпатье погибли три человека в результате стихии, еще один пропал без вести.

В четверг, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковской области, где осмотрел последствия наводнения и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

По материалам: ukrinform.ru


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