Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений украинцев

28.06.2020 23:25

Укринформ

Папа Римский Франциск призвал молиться за жителей западных областей Украины, пострадавших от масштабных наводнений.

Об этом сообщает Vatican News.

Выступая из окна Апостольского дворца, Папа, в частности, призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, которые страдают от войн, "а также за тех, кого поразили сильные наводнения в западной Украине".

"Призываю молиться тоже и за население Йемена, за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть же они получат Господнее утешение и братскую помощь", — сказал Папа Римский.

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Как сообщалось, западные области Украины в результате сильных ливней страдают от масштабного наводнения. На Прикарпатье погибли три человека в результате стихии, еще один пропал без вести.

В четверг, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковской области, где осмотрел последствия наводнения и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

По материалам: ukrinform.ru