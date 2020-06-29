Профессор Пономарив находится в больнице с тяжелой травмой. Коллеги просят о помощи

29.06.2020 19:05

Укринформ

Известный языковед, 84-летний профессор Александр Пономарив находится в больнице в тяжелом состоянии с травмой позвоночника, его лечение требует немалых средств.

Об этом сообщил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко в Facebook.

"Друзья, нужна помощь Александру Даниловичу Пономариву. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Поврежден позвоночник", — написал Литвиненко.

В комментариях он объяснил, что профессор упал, сломал два позвонка. "Недавно сделали операцию, есть надежда, что сможет ходить. Сейчас лежит", — добавил Литвиненко.

Он отметил, что лечение требует значительных средств и попросил откликнуться всех, кто может, и сообщил, как помочь.

Александр Пономарив — украинский языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета им. Шевченко. Автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистике и культуре украинского языка. Ведет популярный блог по украинскому правописанию.

По материалам: ukrinform.ru