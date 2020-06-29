Россия выдала населению «Л/ДНР» неполноценные паспорта РФ: информационный ресурс рассказал, какие трудности ждут жителей ОРДЛО

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что жители ОРДЛО, которые уже получили паспорта РФ, в скором времени могут столкнуться с серьезными проблемами. Ресурс пишет, что паспорта РФ, которые получили жители «Л/ДНР» — неполноценные.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Информационный ресурс «Донбасский кейс», который освещает ситуацию на временно оккупированных территориях, затронул тему масштабной паспортизации жителей ОРДЛО. Автор публикации пишет, что жители ОРДЛО получая российский паспорт, начинают чувствовать себя ближе к РФ, а еще в них появляется ожидание перемен и надежда на лучшую жизнь. По информации ресурса, 40% тех, кто получил российские паспорта, надеются, что их участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ, приблизит псевдореспублики к официальному признанию Россией и даже к присоединению к России.

Но, на самом деле, по информации ресурса «Донбасский кейс» РФ выдает жителям ОРДЛО неполноценные паспорта, а тем, кому исполнилось или исполниться 20 и 45 лет еще и ждут проблемы. Ресурс пишет, что люди 20 и 45 лет по закону РФ должны заменить паспорт. И вот, здесь, по словам автора публикации, жителей ОРДЛО ждут проблемы.

По информации ресурса, во-первых, на замену документа дается только 30 дней, за просрочку штраф. Во-вторых, заменить документ можно только на территории РФ. Автор публикации пишет, что жителей ОРДЛО российские пограничники могут не пропустить на территорию РФ из-за просроченного паспорта. Но, если все-таки и получиться попасть в РФ, то это не значит, что проблемы закончились.

«Отправившись в Россию, вы сдаете паспорт и получаете временно удостоверение личности», — пишет ресурс.

По информации автора публикации, на пути из РФ в «ДНР» на границе у жителей ОРДЛО могут возникнуть проблемы из-за временного удостоверения личности.

«С временной «ксивой» вернуться в «Л/ДНР» не получится. Не спасет и «паспорт республики», ведь он тоже становится недействительным после достижения 45 лет», — пишет автор публикации.

Ресурс пишет, что примерно такие же проблемы ждут и тех, кому исполняется 14 лет, и он хочет получить паспорт гражданина РФ. Весь этот бюрократический процесс ресурс назвал «паспортным капканом для жителей Л/ДНР».

Ресурс пишет, что для того, чтобы избежать этой бюрократической ловушки советуют оформить российский загранпаспорт.

«Но не для вояжей в Европу. А для поездок в Россию с целью решения паспортных вопросов», — пишет ресурс.

Но, здесь уже вопрос в цене, ведь за российский загранпаспорт придется выложить 2 тыс. рублей.

«Вот такая вот паспортная чехарда, и этот бег по кругу будет вечным», — подытожил автор поста.

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