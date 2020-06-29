В Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях

Важное Общество
Христина Качоровська0

Компания China National Biotec Group, которая занимается разработкой сразу двух вакцин для борьбы с COVID-19, заявили, что тестирование одной из вакцин на людях показало положительный результат.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Economic Times«.

Предварительные результаты тестирование показали, что данная вакцина от нового вируса может быть безопасной и эффективной. Примечательно, что это уже вторая вакцина сей компании, которая показывает хорошие результаты в борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в тестировании вакцины приняли участие 1220 здоровых людей: после вакцинации у всех был обнаружен высокий уровень антител к коронавирусу.

Напомним, ранее мы писали, что более 100 политиков призвали сделать вакцину от коронавируса общедоступной.


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