В Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях

Компания China National Biotec Group, которая занимается разработкой сразу двух вакцин для борьбы с COVID-19, заявили, что тестирование одной из вакцин на людях показало положительный результат.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Economic Times«.

Предварительные результаты тестирование показали, что данная вакцина от нового вируса может быть безопасной и эффективной. Примечательно, что это уже вторая вакцина сей компании, которая показывает хорошие результаты в борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в тестировании вакцины приняли участие 1220 здоровых людей: после вакцинации у всех был обнаружен высокий уровень антител к коронавирусу.

Напомним, ранее мы писали, что более 100 политиков призвали сделать вакцину от коронавируса общедоступной.