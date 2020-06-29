В Минреинтеграции призвали украинцев не ехать на КПВВ Донбасса: названа причина

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратились к украинцам с просьбой воздержаться от пересечения линии разграничения на Донбассе. Причина – закрытие НВФ «ДНР» КПВВ со своей стороны.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал «Mrpl.city».

На линии разграничения на Донбассе КПВВ со стороны Украины продолжают свою работу по обычному графику. Об этом напомнили в Минреинтеграции Украины. А вот НВФ со своей стороны закрыли на въезд и выезд КПВВ «Еленовка». В связи с этим в Министерстве призвали украинцев сейчас воздержаться от пересечения пунктов пропуска.

В Минреинтеграции сообщают, что граждане могут пройти украинские КПВВ, но вот НВФ не пропустят на временно оккупированную территорию. Таким образом, люди будут вынуждены возвращаться на подконтрольную Украине территорию, причем из «буферной зоны».

Те, кто вернутся на подконтрольную Украине территорию, должны будут установить на смартфон приложение «Дій вдома» и соблюдать режим самоизоляции.

Как известно, 28 июня НВФ «ДНР» приняли решение закрыть на въезд и выезд КПВВ «Еленовка». Соответствующий «указ» издал «глава» так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Свое решение боевики объяснили тем, что в Украине, по их словам, сложилась сложная ситуация с коронавирусом.

Напомним, что НВФ открыли со своей стороны КПВВ «Еленовка» 22 июня. При этом люди, которые пытались пересечь пункт пропуска, в социальных сетях жаловались на огромные очереди. Некоторым из них приходилось ночевать возле подконтрольного боевикам пункта пропуска.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» возмущены решением «руководства республики».