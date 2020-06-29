Вас уже все ненавидят – жители «ДНР» возмущены решением «руководства республики»

Общество
Ольга Гергелюк0

Жители временно оккупированной Донецкой области возмущены решением «руководства ДНР» закрыть КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд. Жители ОРДЛО в социальных сетях не скрывают своего возмущения действиями «властей» непризнанной «республики».

жители ОРДЛО
Жители ОРДЛО. Фото — nbnews.com.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители так называемой «ДНР» крайне негативно высказываются о решении НВФ закрыть КПВВ «Еленовка». Стоить отметить, что свое негативное отношение к оккупационным «администрациям» высказывают не только люди с проукраинской позицией, но и сторонники незаконных «республик».

«Ф*шисты проклятие», — пишут в соцсетях жители Донецка.

«Вас, т**рей, уже практически все ненавидят», — не скрывает своего возмущения один из комментаторов.

Люди в отчаяние. Они пишут, что их словно «заперли в гетто». Ведь, многие хотели попасть на подконтрольную Украине территорию или вернуться в ОРДЛО, но из-за того, что боевики закрыли КПВВ «Еленовку» в ближайшее время  никто никуда не сможет выехать. Кроме того, жители Донецка пишут, что у них нет средств к существованию на той территории, где они остались заблокированы. Также есть люди, которые «заблокированы» еще с марта, они жалуются, что у них даже нет летней одежды.

«Я ждала, что с 1 июля их попустит и можно будет легко проехать через КПВВ. А они решили доконать народ», — пишет жительница оккупированных территорий.

«Ну и как нам быть? У меня мама – 80 лет и дочь с внучкой там застряли. И таких много, я не одна жду, когда откроют блокпосты», — возмущена жительница Донецка.

«Кто мы для этого «правительства»? Мы заключенные, или в рабстве, в заложниках?», — пишут комментаторы.

Жители ОРДЛО пишут, что «руководству» непризнанной «республики» все равно, что люди не могут попасть домой.

«Самое страшно, что люди не в гости, а к себе домой не могут попасть. Это не по-людски. Люди оказались заложниками этих «игрищ»», — пишет один из жителей Донецка.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» обеспокоены частым исчезновением людей. 

 

 

 


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