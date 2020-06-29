В Украине с начала июня утонули более 30 детей — ГСЧС

29.06.2020 02:33

Укринформ

В Украине с начала июня на водоемах погибли более 30 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В целом с начала июня вода уже унесла жизни более 30 юных граждан в возрасте до 18 лет", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают ставки и реки. Более того, отмечают они, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых. Так, 25 июня в селе Ковалиха Смелянского района Черкасщины на территории частного домохозяйства утонула девочка 2011 года рождения, которая по неосторожности упала в яму, сообщили в ГСЧС.

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В тот же день в Запорожской области в пруду возле с. Першотравневое Розовского района утонули две девочки 2009 и 2008 годов рождения, которые без разрешения родителей уехали на водоем. На Тернопольщине на пруду с.Двуречье Теребовлянского района в результате неосторожного обращения во время купания утонули двое пацанов 2005 и 2003 годов рождения.

Еще один подросток утонул уже 26 июня на ставку в пгт. Славгород Синельниковского района Днепропетровской области.

В связи с этим Служба спасения призвала взрослых усилить контроль за тем, как их дети проводят свой досуг: "в период летних каникул следите за досугом детей и не разрешайте им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы".

По материалам: ukrinform.ru