Австрия не будет открывать небо с Украиной до 15 июля

30.06.2020 17:59

Укринформ

Австрия продлила запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до 15 июля.

Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского Минздрава постановлении, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Постановлением вносится изменение в действующий сейчас документ о запрете на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения SARS-CoV-2, а именно — действие запрета, которое заканчивалось 30 июня, продлевается до 15 июля.

Сейчас запрет на регулярное пассажирское авиасообщение действует со следующими странами (регионами): Китай, Иран, Беларусь, Португалия, Великобритания, Швеция, Россия, Украина и Ломбардия (Италия). Ранее из этого списка была исключена Испания.

Исключения сделаны для полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в сфере ухода за больными и пожилыми людьми. Также разрешены рейсы "в интересах республики" — под эту категорию подпадают рейсы, которые имеют особое экономическое, политическое или общественно-политическое значение для Республики Австрия.

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Как сообщал Укринформ, в Украине с 15 июня возобновляется международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса. Возобновление внутреннего авиационного сообщения началось 5 июня.

В Украине разрешили не проходить карантин при возвращении из стран из «красного списка» при условии проведения анализа на коронавирус.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru