Германия дает ЮНИСЕФ еще €2 миллиона для помощи Украине

30.06.2020 12:23

Укринформ

Германия в этом и следующем году профинансирует еще один проект чрезвычайной экстренной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), предоставив 2 миллиона евро для помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Посольство ФРГ в Украине.

«Проект, который будет финансироваться, рассчитан на людей, нуждающихся в особой защите и страдающих от конфликта, который продолжается до сих пор в Восточной Украине, а именно новорожденные, дети и их матери. В частности речь идет об улучшении медицинского обслуживания и психосоциальной опеке, обеспечении чистой питьевой водой, мерах по созданию лучших санитарных условий, а также о практической помощи, например, обеспечение детей зимней одеждой», — говорится в сообщении.

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Кроме того, при поддержке Федерального правительства медицинским учреждениям Украины будет предоставлено медицинское и защитное снаряжение, а также дезинфекционные и санитарно-гигиенические материалы для борьбы с последствиями COVID-19. Также с помощью немецкого финансирования ЮНИСЕФ продолжит мероприятия по информированию об опасности мин, невзорвавшихся боевых средств и остатков снарядов и меры попечительства пострадавшими от мин.

В посольстве напомнили, что в 2018-2019 годах Германия предоставила 2 млн евро для финансирования гуманитарных проектов, которые осуществлялись ЮНИСЕФ в Украине.

По материалам: ukrinform.ru