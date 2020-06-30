Карантин при возвращении из стран “красной зоны”: как это работает

30.06.2020 17:20

Укринформ

В Украине разрешили не проходить карантин при возвращении из стран «красного списка» при условии проведения анализа на коронавирус.

Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на постановление Кабмина № 522.

"В Украине разрешили не проходить карантин при возвращении из стран из «красного списка». Двухнедельную обсервацию или самоизоляцию после прибытия в Украину из стран из «красного списка» Минздрава отныне могут прекратить те, кто пройдут в Украине анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и получат отрицательный результат. Это правило действует как для иностранцев, так и для граждан Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же справка, полученная в зарубежных медицинских учреждениях, не освобождает от обсервации и самоизоляции при возвращении в Украину.

В Украэрорухе напомнили, что на 14-дневную обсервацию или домашнюю самоизоляцию под контролем мобильного приложения «Дій вдома» отправляются иностранцы и граждане Украины, которые прибыли из страны с широким распространением COVID-19. Также на карантин идут граждане таких стран, если они не докажут, что последние 14 дней находились на территории стран из «зеленого списка».

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Освобождаются от прохождения карантина даже те лица, которые прибыли из стран из «красного списка», но следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток.

В то же время в Украэрорухе подчеркивают, что не смогут пересечь государственную границу иностранцы и лица без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и беженцев) без наличия страхового полиса, который покрывает расходы на лечение от COVID-19 и обсервацию и действует весь срок пребывания в Украине. Наличие полиса является обязательным условием для прибытия граждан как из «красной», так и «зеленой» зоны. Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).

Как сообщалось, Государственная пограничная служба получает от Минздрава каждые три дня актуальные списки стран "красной" и "зеленой" зон по показателям заболеваемости COVID-19 и учитывает их при пропуске людей из-за рубежа.

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Согласно решению правительства Украины, государствами со значительным распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. У стран из "зеленой зоны" показатель менее 40 человек на 100 тыс. населения. Ранее Минздрав установил, что после прибытия из стран "красной зоны" люди обязательно будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Было прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса. Возобновление внутреннего авиационного сообщения состоялось 5 июня.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru