Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 30 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0

По последним данным в Украине COVID-19 заболело 44 334 людей. За сутки более 700 подтвержденных случаев коронавируса. В мире же официально зафиксировано 10,4 миллиона зараженных.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — 12kanal.com

Об этом пишет «НБН»

Так, по информации от СНБО, в Украине на сегодняшний день выявлено 44 334 случаев вируса COVID-19. За вчерашний день было выявлено 706 новых заболевших.

Из общего числа зараженных:

  1. умерли — 1 159 (+ 12 за день)
  2. выздоровели — 19 115 (+ 88 за день)
  3. продолжают лечение — 24 060

Как видно, по сравнению со вчерашним днем, прирост заболевших снова слегка вырос. А вот число выздоровевших за день оставляет желать лучшего: менее сотни уже второй день подряд.

В регионах и столице насчитывается такое число заболевших:

  • Львовская область — 5 435 (+ 143)
  • г. Киев — 5 037 (+ 57)
  • Черновицкая область — 4 801 (+ 56)
  • Ровенская область — 3 712 (+ 74)
  • Закарпатская область — 2 889 (+ 97)
  • Киевская область — 2 585 (+ 39)
  • Ивано-Франковская область — 2 395 (+ 45)
  • Волынская область — 2 368 (+ 56)
  • Харьковская область — 2 134 (+ 36)
  • Тернопольская область — 1 919 (+ 6)
  • Винницкая область — 1 864 (+ 18)
  • Одесская область — 1 698 (+ 66)
  • Житомирская область — 1 404 (+ 0)
  • Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)
  • Хмельницкая область — 803 (+ 5)
  • Кировоградская область — 646 (+ 0)
  • Черкасская область — 642 (+ 0)
  • Запорожская область — 572 (+ 2)
  • Черниговская область — 536 (+ 1)
  • Донецкая область — 481 (+ 0)
  • Николаевская область — 444 (+ 2)
  • Полтавская область — 314 (+ 2)
  • Сумская область — 297 (+ 1)
  • Херсонская область — 191 (+ 0)
  • Луганская область — 80 (+ 0)

На сегодняшний день в Украине в 7 областях не выявлено ни единого случая коронавируса. В большинстве это области на Востоке или в Центре Украины.

А вот в Западных и Северных регионах ситуация с приростом заболевших не улучшается. Снова лидером по числу новых зараженных стала Львовская область. В Киеве общее число заболевших превысило отметку в 5 тысяч. Высокий прирост наблюдается также в Ровенской и Закарпатской областях.

Ситуация в мире также пока не стабилизируется. На этот момент выявлено 10 412 433 случаев коронавируса (+ 162 581 за день). Из них:

  1. умерли — 508 228 (+ 3 737 за день)
  2. выздоровели — 5 668 668 (+ 110 688 за день)

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в:

  • США — 2 681 811
  • Бразилия — 1 370 488
  • Россия — 641 156
  • Индия — 567 536
  • Великобритания — 311 965
  • Испания — 296 050
  • Перу — 282 365
  • Чили — 275 999
  • Италия — 240 436
  • Иран — 225 205
  • Мексика — 220 657
  • Пакистан — 209 337
  • Франция — 201 522
  • Турция — 198 613
  • Германия — 195 392
  • Саудовская Аравия — 186 436
  • ЮАР — 144 264
  • Бангладеш — 141 801
  • Канада — 105 830

Напомним, ранее мы писали, что в Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях.


загрузка...

Похожие материалы

Из 118 кандидатов в Антикоррупционный суд 55 не достойны занимать должности — эксперт

Таисия Слепцова

Заседание ТГК в Минске: стало известно, о чем договорились стороны

Ольга Гергелюк

Во Львове состоялась встреча боевых побратимов

Таисия Слепцова

Добавить комментарий