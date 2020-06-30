Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 30 июня

По последним данным в Украине COVID-19 заболело 44 334 людей. За сутки более 700 подтвержденных случаев коронавируса. В мире же официально зафиксировано 10,4 миллиона зараженных.

Об этом пишет «НБН»

Так, по информации от СНБО, в Украине на сегодняшний день выявлено 44 334 случаев вируса COVID-19. За вчерашний день было выявлено 706 новых заболевших.

Из общего числа зараженных:

умерли — 1 159 (+ 12 за день) выздоровели — 19 115 (+ 88 за день) продолжают лечение — 24 060

Как видно, по сравнению со вчерашним днем, прирост заболевших снова слегка вырос. А вот число выздоровевших за день оставляет желать лучшего: менее сотни уже второй день подряд.

В регионах и столице насчитывается такое число заболевших:

Львовская область — 5 435 (+ 143)

г. Киев — 5 037 (+ 57)

Черновицкая область — 4 801 (+ 56)

Ровенская область — 3 712 (+ 74)

Закарпатская область — 2 889 (+ 97)

Киевская область — 2 585 (+ 39)

Ивано-Франковская область — 2 395 (+ 45)

Волынская область — 2 368 (+ 56)

Харьковская область — 2 134 (+ 36)

Тернопольская область — 1 919 (+ 6)

Винницкая область — 1 864 (+ 18)

Одесская область — 1 698 (+ 66)

Житомирская область — 1 404 (+ 0)

Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)

Хмельницкая область — 803 (+ 5)

Кировоградская область — 646 (+ 0)

Черкасская область — 642 (+ 0)

Запорожская область — 572 (+ 2)

Черниговская область — 536 (+ 1)

Донецкая область — 481 (+ 0)

Николаевская область — 444 (+ 2)

Полтавская область — 314 (+ 2)

Сумская область — 297 (+ 1)

Херсонская область — 191 (+ 0)

Луганская область — 80 (+ 0)

На сегодняшний день в Украине в 7 областях не выявлено ни единого случая коронавируса. В большинстве это области на Востоке или в Центре Украины.

А вот в Западных и Северных регионах ситуация с приростом заболевших не улучшается. Снова лидером по числу новых зараженных стала Львовская область. В Киеве общее число заболевших превысило отметку в 5 тысяч. Высокий прирост наблюдается также в Ровенской и Закарпатской областях.

Ситуация в мире также пока не стабилизируется. На этот момент выявлено 10 412 433 случаев коронавируса (+ 162 581 за день). Из них:

умерли — 508 228 (+ 3 737 за день) выздоровели — 5 668 668 (+ 110 688 за день)

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в:

США — 2 681 811

Бразилия — 1 370 488

Россия — 641 156

Индия — 567 536

Великобритания — 311 965

Испания — 296 050

Перу — 282 365

Чили — 275 999

Италия — 240 436

Иран — 225 205

Мексика — 220 657

Пакистан — 209 337

Франция — 201 522

Турция — 198 613

Германия — 195 392

Саудовская Аравия — 186 436

ЮАР — 144 264

Бангладеш — 141 801

Канада — 105 830

Напомним, ранее мы писали, что в Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях.