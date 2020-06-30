Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 30 июня
По последним данным в Украине COVID-19 заболело 44 334 людей. За сутки более 700 подтвержденных случаев коронавируса. В мире же официально зафиксировано 10,4 миллиона зараженных.
Об этом пишет «НБН»
Так, по информации от СНБО, в Украине на сегодняшний день выявлено 44 334 случаев вируса COVID-19. За вчерашний день было выявлено 706 новых заболевших.
Из общего числа зараженных:
- умерли — 1 159 (+ 12 за день)
- выздоровели — 19 115 (+ 88 за день)
- продолжают лечение — 24 060
Как видно, по сравнению со вчерашним днем, прирост заболевших снова слегка вырос. А вот число выздоровевших за день оставляет желать лучшего: менее сотни уже второй день подряд.
В регионах и столице насчитывается такое число заболевших:
- Львовская область — 5 435 (+ 143)
- г. Киев — 5 037 (+ 57)
- Черновицкая область — 4 801 (+ 56)
- Ровенская область — 3 712 (+ 74)
- Закарпатская область — 2 889 (+ 97)
- Киевская область — 2 585 (+ 39)
- Ивано-Франковская область — 2 395 (+ 45)
- Волынская область — 2 368 (+ 56)
- Харьковская область — 2 134 (+ 36)
- Тернопольская область — 1 919 (+ 6)
- Винницкая область — 1 864 (+ 18)
- Одесская область — 1 698 (+ 66)
- Житомирская область — 1 404 (+ 0)
- Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)
- Хмельницкая область — 803 (+ 5)
- Кировоградская область — 646 (+ 0)
- Черкасская область — 642 (+ 0)
- Запорожская область — 572 (+ 2)
- Черниговская область — 536 (+ 1)
- Донецкая область — 481 (+ 0)
- Николаевская область — 444 (+ 2)
- Полтавская область — 314 (+ 2)
- Сумская область — 297 (+ 1)
- Херсонская область — 191 (+ 0)
- Луганская область — 80 (+ 0)
На сегодняшний день в Украине в 7 областях не выявлено ни единого случая коронавируса. В большинстве это области на Востоке или в Центре Украины.
А вот в Западных и Северных регионах ситуация с приростом заболевших не улучшается. Снова лидером по числу новых зараженных стала Львовская область. В Киеве общее число заболевших превысило отметку в 5 тысяч. Высокий прирост наблюдается также в Ровенской и Закарпатской областях.
Ситуация в мире также пока не стабилизируется. На этот момент выявлено 10 412 433 случаев коронавируса (+ 162 581 за день). Из них:
- умерли — 508 228 (+ 3 737 за день)
- выздоровели — 5 668 668 (+ 110 688 за день)
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в:
- США — 2 681 811
- Бразилия — 1 370 488
- Россия — 641 156
- Индия — 567 536
- Великобритания — 311 965
- Испания — 296 050
- Перу — 282 365
- Чили — 275 999
- Италия — 240 436
- Иран — 225 205
- Мексика — 220 657
- Пакистан — 209 337
- Франция — 201 522
- Турция — 198 613
- Германия — 195 392
- Саудовская Аравия — 186 436
- ЮАР — 144 264
- Бангладеш — 141 801
- Канада — 105 830
Напомним, ранее мы писали, что в Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях.