Насколько украинцы доверяют Зеленскому, министрам и политикам

Опрос

30.06.2020 18:04

Укринформ

По данным опроса, Президенту Владимиру Зеленскому доверяет 41% украинцев, а Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова — 32%.

Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова по результатам исследования, проведенного социологической службой центра.

"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. В. Зеленский продолжает оставаться политиком с самым высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако процент тех, кто ему не доверяет, составляет 51%. Несколько ниже уровень доверия к Д. Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доверие к другим представителям власти значительно ниже.

"Так, А. Авакову (министру внутренних дел — ред.) доверяют 13%, не доверяют — 77%, Д. Шмыгалю (Главе правительства — ред.) — соответственно 12% и 61%", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, руководителю Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой доверяют 8% и 49,5% не доверяют, Главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку — соответственно 7% и 50,5%.

В Центре Разумкова отмечают, что низкое также доверие и к оппозиционным политикам, в частности сопредседателю фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют — 67%, бывшему лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку — соответственно 18% и 70%, пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко — соответственно 17% и 77%, лидеру партии "Батькивщина" народному депутату Юлии Тимошенко — соответственно 14% и 79%.

Также, согласно опросу, 19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% — что события развиваются в неправильном направлении. 17,5% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Процент тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 43,5%, что не способна их преодолеть — 17%.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.

По материалам: ukrinform.ru