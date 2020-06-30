Открытие детских лагерей до 31 июля будет незаконным — Минздрав

30.06.2020 10:56

Укринформ

Открытие детских оздоровительных лагерей раньше 31 июля этого года запрещено и может расцениваться как нарушение закона.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге во вторник, 30 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Запрещено до 31 июля 2020 года. Это было решение правительства о запрете открытия детских лагерей и детских баз отдыха. Любое открытие до этой даты — это уже является существенным нарушение закона", — сказал Степанов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 16 июня приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года.

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Через некоторое время министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что их точно не откроют 31 июля. Он пояснил, что дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, что может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины. К тому же, в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

По материалам: ukrinform.ru