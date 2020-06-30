Откуда взялись 66% украинцев, верящих в “искусственный коронавирус”

Аналитика

30.06.2020 15:31

Укринформ

На украинских и российских манипулятивных сайтах, ориентированных на Украину, за полгода опубликовано 2500 "новостей" именно о нем

Не приходится удивляться результатам опроса КМИС, согласно которому, например, только около 18% украинский верят в естественность происхождения и распространения вируса SARS-CoV-2. Почти 30% считают его искусственно созданным, а еще более 36% верят не только в то, что коронавирус создан искусственно, но и в то, что он умышленно распространен.

Заголовки вроде "Киев использует коронавирус для ударов по Донбассу", "Нацистские истоки биолабораторий США" или "Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса" выглядят для нормального человека анекдотично, но, как оказалось, свое дело делают. Как именно?

2500 новостей, связанных с «искусственным коронавирусом», которые зафиксировали аналитики «Текстов» — это только те, что были опубликованы на сайтах двух типов, учтенных в еженедельном мониторинге. Во-первых, это российские сайты, которые пишут об Украине в соответствующем ключе — где «распятые мальчики и жареные снегири». Во-вторых — это согласно доменной зоне — украинские сайты — но такие, которые словно и созданы для публикации или републикации материалов, откровенно «грешащих» манипуляциями.

И вот уже почти полгода с тех пор, как в мире разворачивается пандемия, на десятках российских сайтов в более чем 1500 публикациях о коронавирусе без попыток корректной аргументации были приняты именно словосочетания типа "искусственно создан", "биологическое оружие", "лабораторный вирус". Придумывают что угодно. Были, например, "экспертные" комментарии о том, что вирус создан в США с целью отмены или дискредитации… праздника 9 мая в России. Там же упорно распространяли откровенно дестабилизационные «страшилки», что «Украина может стать одной из главных жертв пандемии коронавируса в мире».

Впрочем, даже десятки и сотни российских сайтов, множащих "зашквары" о нашей стране, и сеющих «зраду» в интересах Кремля, не имеют и близко такого такого влияния, как украинские манипулятивные сайты.

На этих ресурсах за те же полгода пандемии вышло около тысячи материалов, в которых было в той или иной степени упомянута «искусственность» вируса. И их влияние — несравненно весомее. Ведь речь идет уже не об очевидных «сливных бачках» ФСБ, а о медиа, которые мимикрируют под якобы "серьезную журналистику" в общественно-политической тематике, но при этом регулярно публикуют джинсу, или же тексты практически без фактов, насыщенные «выгодными» эмоциями и с «кликбейтными» заголовками. Это такие «машины» по распространению непроверенной (еще мягко сказано) информации. Еще одна их функция — повышение реплик из соцсетей до уровня "экспертной позиции".

Например, на сайте strana.ua в марте появилась публикация "Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории" с абсурдным комментарием Алексея Данилова (который, кстати, раньше рассказывал, как лечить коронавирус чесноком) без какой-либо попытки проверки или иной позиции. Там же под заголовком "Коронавирус мог появится в США — исследование" цитировали врача-инфекционистку Голубовскую, которая распространяла конспирологические теории, происхождением из России. Кстати, вот опровержение…

Вот еще несколько заголовков "Страны", которые объясняют, почему мы отнесли этот сайт к категории "Украинские манипуляторы". Учтите, что многие читатели используют заголовки как основной источник информации и не читают весь текст:

"Исследования ученых показали, что коронавирус возник не в Китае, а в США"

"Нулевой пациент появился в США. Почему Китай назвал Америку родиной коронавируса"

"Пандемия коронавируса может спровоцировать применение биологического оружия"

Разумеется, не "Страной" единой… схожие приемы используют и другие медиа, и не только связанные с Медведчуком или Шарием (полный список украинских манипуляторов смотрите в наших мониторингах).



Аналитики Texty.org.ua отслеживают медиа, которые мимикрируют под якобы "серьезную журналистику”

В разгар понятного интереса аудитории к теме коронавируса, значительным успехом пользуются еще заголовки наподобие "Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса", или "Российский ученый обвинили Китай в экспериментах над коронавируса".

Манипулятивные публикации на таких сайтах часто собирают бóльшую – по нашим подсчетам пятидесятимиллионную аудиторию, — между тем, как вся месячная аудитория «Украинской правды» — 15 миллионов…

Пандемия коронавируса стала для манипуляторов "клондайком", его последствия — тотальная неопределенность, панические настроения, карантин, безработица, экономический кризис — помноженные на ошибки власти и неудачные высказывания публичных лиц дали безграничный простор для воображения и фантазий производителей этого «контента».

В определенный момент (а именно в конце марта — начале апреля) процент публикаций, посвященных коронавирусу, на "говносайтах", которые мы мониторим, был в районе 50% всех публикаций. То есть в каждой второй публикации — о чем бы она ни была — хоть как-нибудь, но вспоминали о коронавирусе.

О невиданном нашествии фейков во время пандемии также говорила недавно Алёна Романюк, главный редактор фейсбук-кампании «По ту сторону новостей». И это нашествие уже принесла свои плоды, как видим в результатах вышеупомянутого опроса.

Слабым утешением может быть разве то, что украинцы не едины в своих конспирологических убеждениях. Например, в США в апреле три из десяти респондентов верили в искусственное происхождение вируса, а в Великобритании жгли вышки сети 5G, которые согласно распространенным слухам, способствовали распространению заразы…

Юлия Дукач, аналитик проекта по дезинфо-мониіторингу Texty.org.ua

По материалам: ukrinform.ru