Пандемия коронавируса только ускоряется — ВООЗ

Общество
Христина Качоровська0
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Во всемирной организации здравоохранения констатируют, что до окончания пандемии ещё очень далеко.

Врачи
Врачи. Фото — newkaliningrad.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

По его словам, в некоторых странах, благодаря жесткому карантину, удалось немного замедлить распространение COVID-19. Гебреисус добавил, что большинство жителей Земли остаются восприимчивыми к этому опасному вирусу:

«Мы все хотим одного: чтобы вся эта ситуация скорее исчезла. Мы хотим жить привычной жизнью… Но реальность строга. Мы ещё далеки от конца пандемии. Сейчас перед нами одна задача — научиться жить с этим вирусом».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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