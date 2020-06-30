Пандемия коронавируса только ускоряется — ВООЗ

Во всемирной организации здравоохранения констатируют, что до окончания пандемии ещё очень далеко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

По его словам, в некоторых странах, благодаря жесткому карантину, удалось немного замедлить распространение COVID-19. Гебреисус добавил, что большинство жителей Земли остаются восприимчивыми к этому опасному вирусу:

«Мы все хотим одного: чтобы вся эта ситуация скорее исчезла. Мы хотим жить привычной жизнью… Но реальность строга. Мы ещё далеки от конца пандемии. Сейчас перед нами одна задача — научиться жить с этим вирусом».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.