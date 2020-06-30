С 1 июля газ украинцам влетит в копеечку: рост абонплаты съест все падение цены

С 1 июля в Украине в среднем на 24% будет повышен тариф на поставку газа населению и, соответственно, украинцы получат платежки с более высокими суммами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Рост абонплаты просто съест то небольшое снижение цены на газ на 5-7%, которое было анонсировано правительством.

Для примера, если тариф сегодня составляет 1,06 гривен за куб газа, то с 1 июля он вырастет до 1,4 грн/куб. И если 60 кубов газа в месяц в июне стоил 72 гривны, в июле это уже будет 84 гривны.

Выход один – отказаться от газа, и тогда абонплату не будут начислять. По другому варианту надо постараться в текущем газовом году (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года) использовать меньше газа, тогда в следующем периоде абонплата будет меньше.

Как считают абонплату

Весь газ в кубах, который был использован потребителем с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф (для каждого региона тариф свой) и делят на 12 месяцев. То, что получилось, – это абонплата.

Ранее сообщалось о том, что украинцы живут на ферме, где их постоянно доят.