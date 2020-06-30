СБУ задержала экс-банкира, который за $25 тысяч “продавал” должность в НБУ

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30.06.2020 15:59

Укринформ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов «продавал» должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тысяч, проинформировали в СБУ.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для изобличения противоправной схемы, установления всех причастных лиц и обстоятельств совершения уголовного правонарушения.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru