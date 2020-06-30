Сегодня — ВНО по украинскому языку и литературе

30.06.2020 07:42

Укринформ

Для прохождения теста по украинскому языку и литературе зарегистрировались 369 562 человека, для которых создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования.

Информируют в Украинском центре оценивания качества образования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серию и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриента не будет допущен в пункт проведения ВНО.

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Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление до соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

По материалам: ukrinform.ru