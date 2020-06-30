Степанов допустил возможность закрытия курортов из-за коронавируса

30.06.2020 22:20

Укринформ

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры для курортов, в частности Одессы, из-за значительного увеличения количества инфицированных COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире ТСН.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы — ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье — это 71%. После больниц первой волны мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% — в Волынской области. Добираются до 50% — Ривненская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы одолеть коронавирус", — рассказал Степанов.

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Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук. По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, если украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случаев COVID-19, из них 1159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru