Студенты и ученые провели под Кабмином акцию “СтопШкарлет”

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30.06.2020 12:36

Укринформ

Возле Кабинета министров Украины во вторник, 30 июня, прошла акция ”СтопШкарлет”.

В ней приняли участие около 300 студентов и ученых, протестовавших против назначения на должность и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, сообщает корреспондент Укринформа

Участники акции держали плакаты с надписями “Зачем читать, если можно списать”, Шкарлет = Табачник 2.0”, "Нет деградации образования” и другие.

Акция под Кабмином против назначения Сергея Шкарлета / Фото: Геннадий Минченко. Укринформ

Представительница антиплагиатной инициативы “Дисергейт” Светлана Вовк отметила на акции, что факт академического плагиата в диссертационной работе Шкарлета доказан.

"Именно наш разоблачитель разоблачил факт академического плагиата в работе и.о. минстра образования … Академический плагиат неприемлем, это признак паразитизма, вторичности. …Мы против академического плагиата как проявления деградации высшего образования и науки Украины. Поэтому не место человеку, которого разоблачили на академическом плагиате, в высоких кабинетах. Мы против негативного отбора кадров, который мы видим на этом примере”, — заявила Вовк.

Как отметили организаторы акции, кроме Киева, протесты проходит еще в 12 городах Украины.

К акции присоединились ученые, в частности, генетик, член-корреспондент НАНУ Светлана Арбузова, математик, сотрудник Института математики НАНУ Ирина Егорченко, физик, старший научный сотрудник Институт физики НАНУ Антон Сененко.

“Мы протестуем против толерантности академической недобропорядочности в Украине, что мы видим путем назначения людей, у которых нашли плагиат в их работах, на высокие государственные должности, в частности и.о. министра образования и науки. Если мы это будем терпеть, то по факту у нас можно сворачивать и науку, и образование, потому что непонятно, как дальше учить студентов, они просто будут списывать. И мы не сможем развивать науку, потому что одни ученые будут воровать у других, и никакого нового знания мы не принесем”, — сказал на акции Сененко.

После акции под Кабмином ученые и студенты пошли к Офису Президента, но работники правоохранительных органов не пропустили их на площадь перед зданием ОП, требуя проверки личных вещей. Участники акции устроили сидячий протест на Банковой возле Офиса Президента.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 июня назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем главы МОН и возложил на него обязанности и. о. министра образования и науки Украины.

Однако ранее, 18 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

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Должность министра образования и науки остается вакантной с марта 2020 года, когда правительство Алексея Гончарука в полном составе ушло в отставку.

С 25 марта по 25 июня МОН в статусе исполняющего обязанности министра возглавляла Любомира Мандзий.

По материалам: ukrinform.ru