Судью, отбиравшую права у “автомайдановцев”, признали невиновной

30.06.2020 20:08

Укринформ

Прокуратура Киева готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор судьи, которая выносила решение по делам Автомайдана.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Прокуратура города Киева готовит апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда г. Киева от 30.06.2020, которым судья Печерского районного суда г. Киева признана невиновной в постановлении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников «Автомайдана» в январе 2014 года", — говорится в сообщении.

Приговор суда будет обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства.

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По мнению прокурора, в ходе судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). В связи с изложенным прокуратура считает вынесенный оправдательный приговор судьи незаконным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

«Автомайдан» — мобильное подразделение Евромайдана, состоящее из группы самостоятельных колонн автомобилистов. Выполняли экстерриториальные задачи мирного сопротивления власти: патрулирование улиц, блокирование административных зданий и помещений членов режима, сопровождение и эвакуация активистов.

По данным Украинского центра общественных данных, анализ 5680 судебных решений по делам Автомайдана свидетельствует, что фальсифицируя дела против Автомайдана в начале 2014 года, судьи использовали статью 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства. Вопреки предыдущий установившейся практике, когда за нарушение ст.122-2 КУоАП в основном давали штраф, в «автомайдановских делах» судьи в большинстве случаев (52%) лишали владельцев автомобиля прав управления.

По материалам: ukrinform.ru