В Штатах полицейские наехали автомобилем на толпу протестующих

Видео

30.06.2020 04:27

Укринформ

Полицейские в американском Детройте служебным внедорожником наехали на толпу протестующих.

Инцидент произошел в американском городе Детройт вечером в воскресенье, 28 июня, передает clickondetroit.com.

Как свидетельствует запись, внедорожник полиции двигался сквозь толпу протестующих, причем рывками – таким способом водитель пытался сбросить людей, которые ложились на капот автомобиля.

Протестующие говорят, что в результате инцидента за помощью к врачам обратились восемь травмированных людей. Власти отрицают: максимум двое.

Люди возмущены такими действиями копов, считают: это лишний раз доказывает, что протесты происходят не зря. А полиция чувствует себя безнаказанной и уверена, что "значок дает им право причинять вред при любых обстоятельствах".

Мэр Детройта, впрочем, встал на сторону полицейских: мол, а что они еще должны делать при таких обстоятельствах? На них же напали.

Detroit police released this video from inside the squad car that drove through a group of protesters Sunday night. pic.twitter.com/0pzJbEH4Bj

— Motor City Muckraker (@MCmuckraker) June 29, 2020

Как сообщалось, в начале июня США охватили массовые протесты после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота после жесткого задержания полицией. Протесты сопровождались массовыми погромами, хищением магазинов, а также осквернением памятников историческим лицам США.

По материалам: ukrinform.ru