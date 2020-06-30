В Штатах впервые за 17 лет могут восстановить смертную казнь на федеральном уровне

30.06.2020 00:15

Укринформ

Верховный суд США в понедельник принял решение, которое создает возможности для восстановления смертельной казни в стране на федеральном уровне.

Об этом сообщает USA Today.

"Верховный суд в понедельник создал возможности для того, чтобы администрация Трампа впервые за 17 лет возобновила казни на федеральном уровне", — отмечает издание.

Судьи отказали искам четырех осужденных убийц, которые выступали против применения пентобарбитала во время казни, мотивируя это тем, что он разрешен не во всех штатах.

В прошлом году генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что правительство проведет первые смертельные экзекуции с 2003 года. После этого четверо осужденных подали иск.

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Четырнадцать штатов во главе с Аризоной стали на сторону Минюста, отметив, что пентобарбитал "является быстрым действующим барбитуратом, который может гарантированно вызвать и поддерживать состояние комы, что делает человека нечувствительным к боли".

Всего с 1970 года в Соединенных Штатах казнено более 1,5 тысячи заключенных, причем почти 40% в штате Техас.

Напомним смертная казнь применяется в США в 28 штатах из 50. Конгресс США своим актом установил, что высшая мера может применяться только к преступникам, совершившим жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.

По материалам: ukrinform.ru