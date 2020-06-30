В Украине за сутки — 706 новых случаев COVID-19

30.06.2020 08:50

Укринформ

По состоянию на вторник, 30 июня, в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки — 706 новых.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения коронавирусной болезни.

По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки — 706 новых случаев.

Зафиксировано 12 новых летальных случаев. В общем умерли 1159 человек. Выздоровели за сутки 88 человек. В общем выздоровели 19115 человек.

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Больше всего случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской — 143, Закарпатской — 97, Ривненской — 74 областях.

По материалам: ukrinform.ru