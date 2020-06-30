Уровень заболеваемости медиков COVID-19 с апреля снизился вдвое — Степанов

30.06.2020 18:59

Укринформ

Уровень заболеваемости медицинских работников COVID-19 снизился до 9% с начала апреля этого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Провел вместе с заместителями онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и послом делегации ЕС в Украине… Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составил 20% от общего ичсла больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", — сообщил министр.

По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали.

Читайте также: Степанов: За неделю — почти вдвое больше госпитализированных с COVID-19

Кроме того, во время встречи стороны обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19. "Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах", — отметил Степанов.

Также он подчеркнул, что в процессе реформирования медицины министерство намерено прийти к стандартизации оказания медицинской помощи в Украине.

По словам министра, обсудили и приоритетность вопроса иммунизации. По этому поводу, отметил Степанов, Минздрав усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru