Уровень заболеваемости медиков COVID-19 с апреля снизился вдвое — Степанов
Уровень заболеваемости медиков COVID-19 с апреля снизился вдвое — Степанов
30.06.2020 18:59
Укринформ
Уровень заболеваемости медицинских работников COVID-19 снизился до 9% с начала апреля этого года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Провел вместе с заместителями онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и послом делегации ЕС в Украине… Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составил 20% от общего ичсла больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", — сообщил министр.
По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали.
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Кроме того, во время встречи стороны обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19. "Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах", — отметил Степанов.
Также он подчеркнул, что в процессе реформирования медицины министерство намерено прийти к стандартизации оказания медицинской помощи в Украине.
По словам министра, обсудили и приоритетность вопроса иммунизации. По этому поводу, отметил Степанов, Минздрав усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.
Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.
По материалам: ukrinform.ru