Заместитель Ермака заверила шахтеров, что до конца дня им погасят все долги по зарплате

30.06.2020 16:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допускать в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы шахтерам, а также восстановить нормальную работу шахт.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив с шахтерами, которые пришли с акцией на ул. Банковую в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что, как сказала Ковалив, в соответствии с заданием Президента Зеленского осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой в пятницу Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одной шахтой, которая получит средства сегодня, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте также: Горняки пришли бастовать на Банковую

«На сегодняшний день та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок », — сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди обсуждавшихся вопросов — погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени.

Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства будет максимально этому способствовать.

Во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом Президента, — шахтеры «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Как сообщал Укринформ 30 июня у стен Офиса Президента началась акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Среди основных требований — погашение работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн.

Также горняки требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглепостав", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн) , ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн).

Среди других требований — освобождение от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора — Российской Федерации, а также из Беларуси; восстановление работы блоков ТЭС, которые были переборудованы с антрацитового угля на уголь газовой группы.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru