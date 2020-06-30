Заместитель Ермака заверила шахтеров, что до конца дня им погасят все долги по зарплате

Общество
Таисия Слепцова0
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Заместитель Ермака заверила шахтеров, что до конца дня им погасят все долги по зарплате

Заместитель Ермака заверила шахтеров, что до конца дня им погасят все долги по зарплате

30.06.2020 16:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допускать в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы шахтерам, а также восстановить нормальную работу шахт.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив с шахтерами, которые пришли с акцией на ул. Банковую в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что, как сказала Ковалив, в соответствии с заданием Президента Зеленского осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой в пятницу Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одной шахтой, которая получит средства сегодня, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента.

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«На сегодняшний день та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок », — сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди обсуждавшихся вопросов — погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени.

Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства будет максимально этому способствовать.

Заместитель Ермака заверила шахтеров, что до конца дня им погасят все долги по зарплате

Во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом Президента, — шахтеры «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Как сообщал Укринформ 30 июня у стен Офиса Президента началась акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Среди основных требований — погашение работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн.

Также горняки требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглепостав", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн) , ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн).

Среди других требований — освобождение от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора — Российской Федерации, а также из Беларуси; восстановление работы блоков ТЭС, которые были переборудованы с антрацитового угля на уголь газовой группы.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru


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