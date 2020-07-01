Дела Майдана: ГБР ведет 76 расследований

01.07.2020 21:54

Укринформ

Государственное бюро расследований ведет 76 уголовных производств в рамках “дел Майдана”.

Об этом говорится в ежемесячном отчете о «делах Майдана», обнародованном на сайте ГБР.

"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", — отметили в ГБР.

В июне 8 лицам было сообщено о подозрении. В частности, бывшим работникам БМОН "Беркут" при ГУ МВД в Днепропетровской области, бывшему старшему следователю Соломенского РУ ГУ МВД и ряду других лиц.

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В ГБР заверили в том, что продолжают системную работу с целью выполнения задач уголовного судопроизводства по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования преступлений, совершенных в связи с массовым протестам в 2013-2014 годах.

С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений ГБР ежемесячно подает отчеты о своей работе в этом деле.

Как сообщалось, во время евромайдан пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотни.

По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Однако с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано.

В начале января 2020 года руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

По материалам: ukrinform.ru