Гироборди и моноколеса: в Украине может появиться новая категория участников дорожного движения

01.07.2020 17:03

Укринформ

Профильный комитет ВР поддержал законопроект относительно персонального легкого электротранспорта.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект №3023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)", сообщила первый заместитель председателя комитета и соавтор законопроекта Юлия Клименко (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.

"Сегодня (1 июля, — ред.) комитет поддержал мой законопроект №3023 относительно персонального легкого электротранспорта. Мы предлагаем ввести новую категорию участников дорожного движения, а это — пользователи персонального легкого электротранспорта, определить их права и обязанности ", — зазанчила Клименко.

В то же время депутат уточнила, что владельцы персонального электротранспорта должны позаботиться, чтобы их передвижное средство было оборудовано светоотражателями, по возможности и звуковым сигналом.

"Запрещено управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков. Во время движения нельзя держать в руке телефон. При недостаточной видимости или в темное время надо иметь светоотражающие элементы ", — отметила политик.

Читайте также: В Японии разработали надувной электроскутер, который можно сложить в рюкзак

По ее словам, законопроект дает возможность создать безопасные условия передвижения для всех участников дорожного движения.

"Надеюсь, он найдет необходимую поддержку голосов в сессионном зале", — добавила Клименко.

Как сообщал Укринформ, законопроект №3023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)" был зарегистрирован в парламенте 6 февраля.

Фото: Эспрессо

По материалам: ukrinform.ru