Япония выделит более $4 миллионов на восстановление Донбасса

01.07.2020 19:08

Укринформ

Правительство Японии выделит более 4 млн долларов США для удовлетворения гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает корреспондент Укринформа.

"Япония заверяет вас в готовности продолжать оказание поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности — как и во времена обретения независимости — помогая в имплементации реформ для демократизации и экономического развития", — заявил посол.

Он подчеркнул, что одним из основных приоритетов для Японии "именно безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей".

"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долларов США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН — Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 млн долларов США по состоянию на этот момент — включительно с текущими проектами", — отметил Такаши Кураи.

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Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине , а также международные неправительственные организации за содействие и систематическую помощь Украине.

"Именно то, что делает правительство Японии сегодня финансово, — оно это делает именно для людей и о людях. И то, что делают сегодня члены команды ООН и МККК — они это делают для людей и о людях. Это настоящие послы, которые несут то тепло и любовь, в которых нуждаются люди сегодня страдают от этой гибридной войны", — добавил Резников.

Министр также подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных нужд, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

В частности, 1,740 тыс. долларов США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования.

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.

По материалам: ukrinform.ru