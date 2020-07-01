Кабмин примет окончательное решение относительно языкового омбудсмена — МКИП

01.07.2020 19:56

Укринформ

В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не прописана четкая процедура отбора кандидатур на должность уполномоченного по защите государственного языка, поэтому после проведения открытых конкурсов рекомендованные кандидатуры вносятся на рассмотрение правительства, которое и примет окончательное решение.

Об этом сказали корреспонденту Укринформа в пресс- службе Министерства культуры и информационной политики.

"Законом не установлены требования к процедуре отбора таких кандидатур. Именно поэтому такой отбор не проводился в Министерстве юстиции Украины. Вместе с тем, в соответствии с приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 19 мая 2020 г. № 1794 «О проведении отбора кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка» в Министерстве был проведен соответствующий отбор кандидатуры. Комиссия по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка, заседание которой состоялось 2 июня 2020 года, определила победителем отбора Святослава Литинского. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Кандидатура Литинского С.В. на должность уполномоченного по защите государственного языка руководителями МКИП на рассмотрение правительству не подавалась ", — отметили в пресс -службе ведомства.

В МКИП напомнили, что назначенный 4 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел встречи со всеми потенциальными кандидатами на должность уполномоченного по защите государственного языка, после чего было принято решение по кандидатуре от МКИП.

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"30 июня 2020 г. министр представил на рассмотрение правительства кандидатуру Брониковой Светланы Анатольевны на эту должность", — отмечают в МКИП.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 1 июля заслушал троих кандидатов на должность языкового омбудсмена- Светлану Броникову, Святослава Литинского и Тараса Кременя — относительно их видения первоочередных шагов и плана работы. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что окончательное решение будет принято на следующем заседании.

В соответствии с Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» руководитель Министерства юстиции Украины как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, а также уполномоченный Верховной Рады по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики (то есть министр культуры и информационной политики) подают по одной кандидатуре на должность уполномоченного Кабинету министров, который назначает уполномоченного и увольняет его.

Ранее Министерство юстиции для назначения на эту должность предложило кандидатуру Святослава Литинского, который имеет высшее образование и является кандидатом физико-математических наук. С 2003 года и по сегодняшний день Литинский работает в должности доцента кафедры программирования Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В Секретариате уполномоченного по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров. По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала омбудсмену для представления Кабмину кандидатуру Тараса Кременя, который по специальности является учителем украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Кабинет министров 25 июня 2020 года на заседании принял постановление о создании Секретариата уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица публичного права. Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек. Постановление предусматривает, что уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы в отношении главы Секретариата и его заместителей.

16 июля 2019 г. Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предусмотрено создание должности уполномоченного по защите государственного языка.

По материалам: ukrinform.ru