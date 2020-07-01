Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие сутки в Украине было выявлено ещё 664 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом уже поражены более 10,5 миллиона человек.

Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото — rivnenews.com.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО в Украине на сегодняшний день официально выявлено 44 998 случаев коронавируса. Из них 664 — за вчерашний день.

Из общего числа заболевших в Украине:

  1. умерли -1 173 (+ 14 за день)
  2. вылечились — 19 548 (+ 433 за день)
  3. продолжают лечение — 24 291

По сравнению со вчерашним днем число новых зараженных слегка снизилось. Куда выросло число выздоровевших за сутки, что также является приятной новостью.

В областях и столице выявлено такое количество заболевших:

  • Львовская область — 5 578 (+ 143)
  • г. Киев — 5 138 (+ 101)
  • Черновицкая область — 4 850 (+ 49)
  • Ровенская область — 3 784 (+ 72)
  • Закарпатская область — 2 961 (+ 72)
  • Киевская область — 2 610 (+ 25)
  • Ивано-Франковская область — 2 438 (+ 43)
  • Волынская область — 2 427 (+ 59)
  • Харьковская область — 2 169 (+ 35)
  • Тернопольская область — 1 930 (+ 11)
  • Винницкая область — 1 876 (+ 12)
  • Одесская область — 1 712 (+ 14)
  • Житомирская область — 1 408 (+ 4)
  • Днепропетровская область — 1 090 (+ 3)
  • Хмельницкая область — 805 (+ 2)
  • Кировоградская область — 647 (+ 1)
  • Черкасская область — 645 (+ 3)
  • Запорожская область — 572 (+ 0)
  • Черниговская область — 538 (+ 2)
  • Донецкая область — 484 (+ 3)
  • Николаевская область— 447 (+ 3)
  • Полтавская область — 319 (+ 5)
  • Сумская область — 297 (+ 0)
  • Херсонская область — 193 (+ 2)
  • Луганская область — 80 (+ 0)

Больше всего новых зараженных выявлено во Львовкой области, а также в Киеве — более сотни. В остальных областях прирост заболевших не такой значительный, а в 3 областях вовсе не выявлено новых случаев COVID-19.

В мире же общее число пораженных коронавирусом достигло отметки в 10 592 134 (+ 179 701 за день). Из этого числа:

  1. умерли — 514 064 (+ 5 836 за день)
  2. выздоровели — 5 801 092 (+ 132 424 за день)

Наибольшее число заболевших выявлено в таких государства как:

  • США — 2 727 996
  • Бразилия — 1 408 485
  • Россия — 647 849
  • Индия — 585 792
  • Великобритания — 312 654
  • Испания — 296 351
  • Перу — 285 213
  • Чили — 279 939
  • Италия — 240 578
  • Иран — 227 662
  • Мексика — 226 089
  • Пакистан — 213 470
  • Франция — 202 063
  • Турция — 199 906
  • Германия — 195 832
  • Саудовская Аравия — 190 823
  • ЮАР — 151 209
  • Бангладеш — 145 483
  • Канада — 106 097

Напомним, ранее мы сообщали, что в МОЗ не отрицают возможность закрытия курортов из-за коронавируса.

 


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