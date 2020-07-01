Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 июля

За прошедшие сутки в Украине было выявлено ещё 664 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом уже поражены более 10,5 миллиона человек.

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО в Украине на сегодняшний день официально выявлено 44 998 случаев коронавируса. Из них 664 — за вчерашний день.

Из общего числа заболевших в Украине:

умерли -1 173 (+ 14 за день) вылечились — 19 548 (+ 433 за день) продолжают лечение — 24 291

По сравнению со вчерашним днем число новых зараженных слегка снизилось. Куда выросло число выздоровевших за сутки, что также является приятной новостью.

В областях и столице выявлено такое количество заболевших:

Львовская область — 5 578 (+ 143)

г. Киев — 5 138 (+ 101)

Черновицкая область — 4 850 (+ 49)

Ровенская область — 3 784 (+ 72)

Закарпатская область — 2 961 (+ 72)

Киевская область — 2 610 (+ 25)

Ивано-Франковская область — 2 438 (+ 43)

Волынская область — 2 427 (+ 59)

Харьковская область — 2 169 (+ 35)

Тернопольская область — 1 930 (+ 11)

Винницкая область — 1 876 (+ 12)

Одесская область — 1 712 (+ 14)

Житомирская область — 1 408 (+ 4)

Днепропетровская область — 1 090 (+ 3)

Хмельницкая область — 805 (+ 2)

Кировоградская область — 647 (+ 1)

Черкасская область — 645 (+ 3)

Запорожская область — 572 (+ 0)

Черниговская область — 538 (+ 2)

Донецкая область — 484 (+ 3)

Николаевская область— 447 (+ 3)

Полтавская область — 319 (+ 5)

Сумская область — 297 (+ 0)

Херсонская область — 193 (+ 2)

Луганская область — 80 (+ 0)

Больше всего новых зараженных выявлено во Львовкой области, а также в Киеве — более сотни. В остальных областях прирост заболевших не такой значительный, а в 3 областях вовсе не выявлено новых случаев COVID-19.

В мире же общее число пораженных коронавирусом достигло отметки в 10 592 134 (+ 179 701 за день). Из этого числа:

умерли — 514 064 (+ 5 836 за день) выздоровели — 5 801 092 (+ 132 424 за день)

Наибольшее число заболевших выявлено в таких государства как:

США — 2 727 996

Бразилия — 1 408 485

Россия — 647 849

Индия — 585 792

Великобритания — 312 654

Испания — 296 351

Перу — 285 213

Чили — 279 939

Италия — 240 578

Иран — 227 662

Мексика — 226 089

Пакистан — 213 470

Франция — 202 063

Турция — 199 906

Германия — 195 832

Саудовская Аравия — 190 823

ЮАР — 151 209

Бангладеш — 145 483

Канада — 106 097

Напомним, ранее мы сообщали, что в МОЗ не отрицают возможность закрытия курортов из-за коронавируса.