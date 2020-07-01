Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 1 июля
За прошедшие сутки в Украине было выявлено ещё 664 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом уже поражены более 10,5 миллиона человек.
Об этом передает «НБН«.
Так, по данным от СНБО в Украине на сегодняшний день официально выявлено 44 998 случаев коронавируса. Из них 664 — за вчерашний день.
Из общего числа заболевших в Украине:
- умерли -1 173 (+ 14 за день)
- вылечились — 19 548 (+ 433 за день)
- продолжают лечение — 24 291
По сравнению со вчерашним днем число новых зараженных слегка снизилось. Куда выросло число выздоровевших за сутки, что также является приятной новостью.
В областях и столице выявлено такое количество заболевших:
- Львовская область — 5 578 (+ 143)
- г. Киев — 5 138 (+ 101)
- Черновицкая область — 4 850 (+ 49)
- Ровенская область — 3 784 (+ 72)
- Закарпатская область — 2 961 (+ 72)
- Киевская область — 2 610 (+ 25)
- Ивано-Франковская область — 2 438 (+ 43)
- Волынская область — 2 427 (+ 59)
- Харьковская область — 2 169 (+ 35)
- Тернопольская область — 1 930 (+ 11)
- Винницкая область — 1 876 (+ 12)
- Одесская область — 1 712 (+ 14)
- Житомирская область — 1 408 (+ 4)
- Днепропетровская область — 1 090 (+ 3)
- Хмельницкая область — 805 (+ 2)
- Кировоградская область — 647 (+ 1)
- Черкасская область — 645 (+ 3)
- Запорожская область — 572 (+ 0)
- Черниговская область — 538 (+ 2)
- Донецкая область — 484 (+ 3)
- Николаевская область— 447 (+ 3)
- Полтавская область — 319 (+ 5)
- Сумская область — 297 (+ 0)
- Херсонская область — 193 (+ 2)
- Луганская область — 80 (+ 0)
Больше всего новых зараженных выявлено во Львовкой области, а также в Киеве — более сотни. В остальных областях прирост заболевших не такой значительный, а в 3 областях вовсе не выявлено новых случаев COVID-19.
В мире же общее число пораженных коронавирусом достигло отметки в 10 592 134 (+ 179 701 за день). Из этого числа:
- умерли — 514 064 (+ 5 836 за день)
- выздоровели — 5 801 092 (+ 132 424 за день)
Наибольшее число заболевших выявлено в таких государства как:
- США — 2 727 996
- Бразилия — 1 408 485
- Россия — 647 849
- Индия — 585 792
- Великобритания — 312 654
- Испания — 296 351
- Перу — 285 213
- Чили — 279 939
- Италия — 240 578
- Иран — 227 662
- Мексика — 226 089
- Пакистан — 213 470
- Франция — 202 063
- Турция — 199 906
- Германия — 195 832
- Саудовская Аравия — 190 823
- ЮАР — 151 209
- Бангладеш — 145 483
- Канада — 106 097
Напомним, ранее мы сообщали, что в МОЗ не отрицают возможность закрытия курортов из-за коронавируса.