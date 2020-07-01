Люди ни фига не боятся – Комаровский о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине
Ситуация с коронавирусом COVID-19 становится очень опасной, и вина в этом лежит на самих украинцах, которые пренебрегают мерами безопасности.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
По мнению доктора Комаровского, она может еще более усугубиться, если люди не опомнятся и не поменяют свое отношение по соблюдению противоэпидемиологических мер.
Как считает Комаровский, опасность, которая исходит от коронавирусной инфекции, в Украине очень недооценена.
«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне, – неудивительный. Вообще-то должны быть в черной», — говорит с возмущением доктор.
По его словам, он шокирован тем, как люди массово пренебрегают элементарными правилами ношения защитных масок и безопасности, особенно при пользовании общественным транспортом.
«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», — отметил Комаровский.
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