Люди ни фига не боятся – Комаровский о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом COVID-19 становится очень опасной, и вина в этом лежит на самих украинцах, которые пренебрегают мерами безопасности.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По мнению доктора Комаровского, она может еще более усугубиться, если люди не опомнятся и не поменяют свое отношение по соблюдению противоэпидемиологических мер.

Как считает Комаровский, опасность, которая исходит от коронавирусной инфекции, в Украине очень недооценена.

«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне, – неудивительный. Вообще-то должны быть в черной», — говорит с возмущением доктор.

По его словам, он шокирован тем, как люди массово пренебрегают элементарными правилами ношения защитных масок и безопасности, особенно при пользовании общественным транспортом.

«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив одеть на голову для безопасного секса», — отметил Комаровский.

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