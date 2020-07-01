Общество опять раскололи – жители «ДНР» возмущены «указом» Пушилина

Жители ОРДЛО в социальных сетях активно обсуждают новый «указ» главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина. Жители временно оккупированных территорий возмущены, что Пушилин разрешил выезжать в РФ, а вот попасть на подконтрольную Украине территорию они все еще не могут.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пишут, что большинство людей ждали, когда НВФ снова откроют со своей стороны пункты пропуска на линии разграничения. Дончане пишут, что хотят попасть на подконтрольную Украине территорию. Жителей ОРДЛО возмутило, по их словам, «однобокое решение» Пушилина.

«То есть в Украину ни ногой – нельзя ни туда выехать, ни сюда приехать. А в РФ и Луганске что нет вируса? Чего же так однобоко?», — комментируют люди разрешение Пушилина выезжать в РФ.

Жители оккупированного Донецка, пишут, что таким решением «власти республики» «раскололи общество».

«Общество опять раскололи. На сорта», — пишут жители ОРДЛО.

При этом жители ОРДЛО отмечают, что им больше ничего не остается, как писать возмущенные комментарии в соцсетях. Люди пишут, что протестовать в ОРДЛО опасно, ведь можно оказаться в подвалах «МГБ».

Пользователи соцсетей также отмечают, что ОРДЛО продолжают деградировать.

«Горестно наблюдать, как ОРДЛО деградируют и превращаются в исправительно-трудовой лагерь», — констатировал один из комментаторов.

Ранее мы сообщали, что несмотря на «указ» Пушилина жители «ДНР» не могут выехать в РФ: стала известна причина.