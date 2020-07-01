Пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели — Степанов
Пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели — Степанов
01.07.2020 10:55
Укринформ
Пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели.
Об этом на брифинге 1 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
"В среднем у нас около трех недель срок течения коронавирусной болезни. Но в то же время иногда мы и 30, и 39 дней фиксируем, в зависимости от тяжести болезни", — сказал Степанов.
Он добавил, что исключительно лечащий врач определяет, выздоровел ли человек, в том числе и на основании теста методом ПЦР.
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Всего, по данным Центра общественного здоровья за время пандемии в Украине проведены 666147 тестов методом ПЦР, методом ИФА — 214887.
Как сообщал Укринформ, в Украине лабораторно подтверждены 44998 случаев COVID-19, из них 19548 человек выздоровели, 1173 — умерли. В течение последних суток лабораторно подтверждены 664 случая.
По материалам: ukrinform.ru